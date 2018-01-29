"Нові господарі": ЗМІ з'ясували, хто має "бізнес-інтереси" в окупованому Криму

В окупованому Криму бізнес-інтереси мають як російські, так і українські олігархи.

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В анексованому Криму бізнес-інтереси мають як російські, так і українські олігархи.

В окупованому Криму, який став приватною власністю для представників місцевої еліти, свої інтереси просувають як російські урядовці, так і колишні українські посадовці й олігархи.

Про це йдеться в розслідуванні "Новой газеты".

Так, російський мільярдер, друг Путіна Аркадій Ротенберг, який займається будівництвом моста через Керченську протоку через бажання "зробити внесок в розвиток країни", вважає, що воно обернеться для нього "чорною міткою" від Заходу. Загалом на міст було виділено 228 млрд рублів, проте скільки Ротенберг отримає як прибуток, виділених на міст, питання поки відкрите. До того ж із будівництвом пов’язана низка скандалів.

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Ще до одного масштабного кримського проекту – федеральної траси "Таврида" – причетні "королі держзамовлення", російські олігархи Валерій Абрамов і Віктор Перевалов. Вартість будівництва траси за нібито новою технологією укладання дорожнього полотна - 139 млрд рублів, проте нині також неможливо визначити, який прибуток отримають бізнесмени. До того ж із будівництвом траси борються мешканці довколишніх сіл: на них очікує знесення будинків.

За даними "Новой газеты", в анексованому Криму успішно розвиває бізнес і міністр сільського господарства РФ, який потрапив під санкції Заходу, Олександр Ткаченко. Він разом із наближеною бізнесвумен Марією Лісіциною став власником великої мережі супермаркетів "Пуд", до складу якої входять 63 магазини, а чистий прибуток за звітний період 2015-2016 років - 1,5 млрд рублів.

"У жовтні 2016-го газета "Ведомости" повідомила, що "Агрокомплекс імені Ткачова" готується до придбання сільськогосподарського холдингу "Акашево" в Марій Ел. А в грудні флагманське підприємство холдингу "Акашево" ТОВ "Птахофабрика Акашевська" перейшла під контроль заснованого Лісіциною ТОВ "Агроактив". На яких умовах Марія Лісіцина стала власницею мережі "Пуд", раніше записаної на кіпрський офшор Astrid Finance Inc (компанію пов'язують з українським бізнесменом Геннадієм Буткевичем), невідомо", - пише видання.

Російський телеведучий та пропагандист Дмитро Кисельов, який перебуває під санкціями Євросоюзу, має в Коктебелі є дачу площею 120 кв. м. У серпні 2017 року він виявив також бажання побудувати гольф-клуб в Тихій бухті - найпопулярнішому в Криму місці дикого відпочинку.

"Що відбувається в Тихій бухті? Це дикий туризм, який не відрізняється екологічною чистотою. Мені здається, що все це потрібно освоювати. Мені здається, що в Тихій бухті прекрасний ландшафт для гольф-поля. Гольф-поле - це 60 гектарів, це збереження зеленого ландшафту. Це спорт і здоровий спосіб життя. Мені здається, що це відповідальне ставлення до природи", - заявив він, уточнивши, що також має плани щодо Лисячої бухти.

Незважаючи на те, що кримчани відреагували на ініціативу негативно, у самопроголошеній адміністрації Феодосії розглядають можливість забудови бухт, і йдеться не лише про гольф-поля, а й про готелі, ресторани тощо.

Серед українських олігархів у Криму активно займається бізнесом Дмитро Фірташ, який нині мешкає у Австрії і є власником двох підприємств: "Кримського титану" і "Кримського содового заводу". Проте обидві компанії мають чималі проблеми.

"Проти компанії "Титанові інвестиції", в оренді у якої перебуває виробничий комплекс заводу, пред'явлено позов про визнання банкрутом. Позивач - банк ВТБ. Позов мотивовано невиплатою взятого в 2015 році кредиту в розмірі $ 39,4 млн", - зазначає видання.

За інформацією джерел "Нової газети", навіть якщо "титанові інвестиції" стануть банкрутом, на роботі "Кримського титану" це ніяк не позначиться. Водночас "Кримсода", одне з найбільших підприємств дотаційного Криму, заробивши за 8 місяців 2017 року 350 млн рублів чистого прибутку, опинилося під загрозою закриття.

Окрім Фірташа, масштабну девелоперську діяльність розвинув на окупованому півострові колишній міністр оборони України, який втік до Росії разом з Віктором Януковичем, Павло Лебедєв. Приналежна йому група компаній "Парангон" будує апартаменти і житлові будинки в Севастополі та Євпаторії без соціальної інфраструктури, але ближче до моря. Через низку будівництв із Лебедєвим судяться.

Нагадаємо, російські окупанти Криму крадуть газ з материкового шельфу України в Чорному морі. Платформи охороняють озброєні люди, яких називають рибалками.