Зарплатні борги в Україні скоротилися до 2,4 мільярда

Заборгованість із виплати зарплати працівникам на економічно активних підприємствах у грудні 2017 року скоротилася на 12,7% і становить 1,272 мільярда гривень.

Заборгованість із виплати заробітної плати в Україні в грудні 2017 року скоротилася на 8,3% порівняно з листопадом і становив 2,368 мільярда гривень, повідомила Державна служба статистики.

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При цьому заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам на економічно активних підприємствах скоротилася на 12,7% і становить 1,272 мільярда гривень.

На початок січня більше ніж три чверті суми заборгованості економічно активних підприємств припадало на промисловість (79,9%). При цьому більше половини боргу утворено в Донецькій (29,8%) та Луганській (17,3%) областях.

Як повідомляв УНІАН, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в грудні минулого року становить 8777 гривень.