Данилюка підозрюють в ухиленні від податків (відео)

Поки ГПУ та ДФС вивчають декларації і податки міністра фінансів Олександа Данилюка на предмет ухилення від сплати податків, передача "Гроші" провела власне розслідування.

Поки ГПУ та ДФС вивчають декларації і податки міністра фінансів Олександа Данилюка на предмет ухилення від сплати податків, передача "Гроші" провела власне розслідування, повідомляє ТСН.ua.

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"Данилюк довгий час мав бізнес на туманному Альбіоні - керував там інвестфондом "Рюрик". І тут найцікавіше: бізнес був, а податки - ні. Причому ані у Великобританії, ані в Україні він майже нічого не платив", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, починаючи з 1998 року, Данилюк сплатив в Україні податків лише з 1,7 мільйона гривень доходу, тоді як вартість його статків у декларації, наприклад, за 2016 рік, становить аж 7,5 мільйонів.

"Сьогодні на сайті Мінфіну вказано, що пан Данилюк керував інвестиційним фондом "Rurik Investment" лише до 2010 року. Втім, "Гроші" розповідали, що це не зовсім так... За британськими реєстрами, він очолював компанію аж до травня 2015 року, коли вже майже п'ять років трудився на державній службі та змінив вже три посади. І що найцікавіше, у 2014 році фірма Данилюка отримала 450 тисяч фунтів, проте чомусь свої британські прибутки та рахунки за кордоном міністр не зазначив у декларації", - підкреслюється у передачі.

Зазначається, що так само Данилюк не зазначив доходи від іншої британської компанії Cee Investment & Advisory LLP, в якій значився засновником до кінця 2015 року.