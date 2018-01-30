Експерт повідомив, де безпечніше розраховуватися платіжними картками

Зіткнутися з шахрайством або іншими проблемами можна лише в 2% випадків при використанні картки в торгівлі.

Найбільш безпечним способом використання платіжної картки в Україні є розрахунки в торговельних мережах. Про це повідомив директор Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем "ЕМА" Олександр Карпов, посилаючись на результати статистики шахрайських операцій із платіжними картами.

Читайте такожНацбанк закликає громадян не розголошувати інформацію про платіжні картки

"Найбезпечніший спосіб використання платіжної картки в Україні – у торгових мережах. Лише в 2% випадків можуть виникнути проблеми, використовуючи карту в торгівлі. Три роки тому цей показник становив 12%", - сказав Карпов.

За його словами, також статистика підтверджує зниження рівня шахрайських операцій в банкоматах, при цьому частка таких операцій в інтернеті зростає.

"Якщо порівнювати останні 12 кварталів, – з першого кварталу 2015 року ми можемо побачити, що з 50% практично до 70% зросла частка проблемних операцій у сфері інтернету і перекладів з карти на карту", - зазначив Карпов.

Він пояснив, що це зумовлено поширенням такого виду шахрайства, як "соціальна інженерія", коли шахраї обманним шляхом з'ясовують дані платіжних карт у їх власників.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Національного банку, в 2017 році частка шахрайських операцій до всіх операцій по картах склала 0,0077% по сумі і 0,0025% за кількістю операцій, при цьому зафіксовано тренд до зниження випадків шахрайства з операцій із платіжними картами вперше з 2015 року.