У київських обмінниках продовжують дешевшати долар та євро

Вартість долара в обмінниках Києва знизилася до 28,05 гривні, євро - до 35,00 гривні.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 30 січня становить 28,05 гривні, євро - 35,00 гривні. Читайте такожГривня почала тиждень зі значного зміцнення Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 27,80 гривні/долар, євро - за 34,50 гривні/євро. Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах в понеділок, 29 січня, становила 28,35 гривні, євро - 35,40 гривні. За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 11:30 встановився на рівні 28,0322 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 144 угоди на суму 92,98 мільйона доларів.

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