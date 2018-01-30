До "кремлівського списку" США потрапила низка компаній

Це не санкційний список, але він містить імена російських бізнесменів, чиновників і голів держкомпаній РФ, а також компанії, проти яких можуть ввести обмеження згодом.

До "кремлівського списку" Мінфіну США потрапили російські компанії, які щонайменше на чверть належать державі і мають дохід понад 2 мільярди доларів. Про це повідомляє The Washington post з посиланням на доповідь американського Конгресу.

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У ньому вказано наполовину державні компанії та компанії, якими уряд РФ керує щонайменше на 25% і які за 2016 рік отримали 2 мільярди доларів або більше доходу.

Зокрема, до переліку потрапили російські олігархи Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Володимир Потанін, брати Аркадій та Борис Ротенберги, Геннадій Тимченко, Алішер Усманов, Ігор Сечін, Олексій Міллер, Олег Тиньков, Сулейман Керімов та інші. Також у списку опинилися екс-глава "Россет" Бударгін, глава Росатома, "Інтер РАО" та "РусГідро".

Уточнюється, що це не санкційний список, але він містить імена 96 російських бізнесменів, статок яких перевищує 1 мільярд доларів, і 114 чиновників і голів держкомпаній із РФ, а також компанії, проти яких можуть ввести обмеження згодом.