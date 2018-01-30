Напередодні банкрутства "Смартбанка" вивели 400 мільйонів - Фонд гарантування

Активи виводилися за допомогою видачі кредитів під заставу неіснуючих товарів в обороті та обладнання, а також шляхом виведення забезпечення.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виявив факти неправомірного заволодіння групою позичальників ліквідованого "Смартбанка" засобами фінустанови напередодні його банкрутства на загальну суму 391,3 мільйона гривень.

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Як повідомляється на сайті фонду, в результаті цих дій оцінна вартість активів банку на рівні 36,06 мільйона гривень опинилася в 11 разів нижче їх балансової вартості.

За інформацією фонду, активи на 243 мільйонів гривень являють собою кредити під заставу неіснуючих товарів в обороті та обладнання, а за кредитами на 148,1 мільйона гривень забезпечення було виведено.

Також повідомляється, що за результатами виявлених маніпуляцій з активами фонд подав сім заяв про вчинення кримінальних злочинів. Досудове розслідування триває.

Довідка УНІАН. Банк "Ринкові технології", перейменований в жовтні 2014 року в "Смартбанк", працював на ринку України з 2010 року.

Національний банк України прийняв рішення про віднесення "Смартбанка" до категорії неплатоспроможних 25 травня 2016 року. Фонд гарантування почав ліквідацію "Смартбанка" з 25 липня 2016 року.