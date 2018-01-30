Гривня після падіння на початку року впевнено зміцнюється

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 27,98/28,02 грн/дол. З відкриття торгів гривня зміцнилася до долара на 20 копійок.

У вівторок, 30 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановились на рівні 27,98/28,02 грн/дол.

Читайте такожУ київських обмінниках продовжують дешевшати долар та євро

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, із відкриття торгів гривня зміцнилась щодо долара на 20 копійок.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановились на рівні 34,69/34,74 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4973/0,4985 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 28,0262 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 240 угод на суму 157,48 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 29 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 28,19/28,22 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 34,83/34,87 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4998/0,5007 грн/рубль.