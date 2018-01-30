У Польщі визнали, що їм не обійтися без працівників з України

Задля забезпечення економічного зростання Польща й надалі потребуватиме припливу робочої сили із сусідніх України та Білорусі.

Робоча сила з України вкрай потрібна для гарантування та збереження економічного зростання в Польщі, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву голови правління Національного банку Польщі Адами Глапінського.

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"Глапінський наголосив, що для нього одним з найважливіших питань є те, чи спроможна Польща створити достатньо умов для залучення робочої сили із сусідніх України та Білорусі. Дефіцит кваліфікованих кадрів Польща відчула особливо гостро протягом останніх років. За цей період у країні спостерігалося стале економічне зростання та скорочення рівня безробіття. У грудні торік показник безробіття у Польщі становив 6,6 відсотка, а зростання ВВП, за оцінками аналітиків, сягнуло рівня у 4,5 відсотка", - йдеться у повідомленні.

Однак проблемними для польського ринку праці виявилися такі негативні тенденції як дедалі помітніше старіння населення й трудова міграція серед молодих поляків у заможніші країни Західної Європи, пояснив керівник польського регулятора. В країні із 38-мільйонним населенням працюють лише 16 мільйонів.

Тож за таких умов хвиля дешевих робочих рук з України та Білорусі компенсувала значний кадровий голод на ринку праці Польщі. Утім, візова лібералізація для України з боку ЄС може призвести до того, що дедалі менше українських трудових мігрантів обиратимуть саме Польщу країною, в якій вони воліли б працювати, побоюється керівник нацбанку РП.

Наразі на польському ринку праці зайнято від 1 до 1,5 мільйона українських громадян, з яких чимало працюють нелегально без відповідних дозволів. За оцінками польської Спілки підприємців та працедавців, які робилися два роки тому, Польща потребує щонайменше 5 мільйонів додаткових працівників для гарантування стабільного економічного зростання.