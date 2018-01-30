Гройсман про недостатнє зростання економіки: нам потрібно на 5% плюс

За словами прем'єра, розвиток цифрової економіки дозволить забезпечити зростання ВВП України на 5% в рік.

Розвиток цифрової економіки дозволить забезпечити збільшення темпів зростання ВВП до більш 5% на рік із нинішнього рівня в 2-3%.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на круглому столі з питань розвитку цифрової економіки в Києві.

«Сьогодні у нас зростання 2-3%, цього абсолютно недостатньо. Нам потрібно зростати на 5% плюс. І цифрова економіка дозволить зростати достатньо швидко», - сказав прем'єр.

Своєю чергою, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, який був присутній на круглому столі, зазначив, що цифровізація в середньостроковій перспективі дозволить значно прискорити економічне зростання.

«Завдяки цифровізації ВВП може додатково зрости на 2% у 2019 році, на 3% у 2020 році й на 6% у 2021 році», - сказав Кубів.

Як повідомляв УНІАН, уряд планує економічне зростання в 2018 році на рівні 3%. Національний банк покращив прогноз зростання ВВП України за підсумками поточного року до 3,4%.