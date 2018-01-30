"Захисникам Донецького аеропорту": НБУ ввів в обіг нову монету, присвячену "кіборгам" (фото)

Монета відкриває серію «Збройні сили України», в рамках якої в 2018 році будуть випущені пам'ятні монети «День українського добровольця» і «100-річчя створення Українського військово-морського флоту».

Національний банк України з 30 січня випустив в обіг пам'ятну монету, присвячену захисникам Донецького аеропорту номіналом 10 гривень.

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Як зазначила в ході презентації монети представник Департаменту грошового обігу НБУ Тамара Лошманова, монета присвячується мужності і героїзму українських «кіборгів», які обороняли Донецький аеропорт протягом 242 днів.

«Національний банк вирішив почати спеціальний випуск пам'ятних монет з недорогоцінних металів на теми загальнодержавного значення. Монета, присвячена захисникам Донецького аеропорту, - перша з них. Вона випущена в обіг 30 січня 2018 року мільйонним тиражем», - сказала Лошманова.

За її словами, монети виготовлено зі сплаву на основі цинку з покривом нікелем і реалізовуватимуться за номінальною вартістю 10 гривень у пунктах продажу пам'ятних монет і банках-дистриб'юторах - «Ощадбанку» та «Укргазбанку».

Крім того, як зазначила представник НБУ, в рамках серії «Збройні сили України» в 2018 році буде випущено ще дві пам'ятні монети - «День українського добровольця» і «100-річчя створення Українського військово-морського флоту».

«Карбування цих монет є своєрідною подякою Національного банку українським солдатам, які захищають мирний сон українців. Впевнена, що героїчні вчинки українських військових назавжди закарбовано в історії України так, як вони викарбувані на монеті Національного банку», - наголосила Лошманова.

В ході презентації було представлено монету, на аверсі якої зображено дві чоловічі руки зі зброєю різних епох, що символізують захисників України різних часів, на реверсі - композиція із зображенням захисника аеропорту на тлі напівзруйнованої вежі, над якою майорить український прапор.

Екземпляри пам'ятних монет представник НБУ вручила присутнім на презентації захисникам Донецького аеропорту: Євгену Мойсюку, Олександру Берещуку, Володимиру Домбровському і Володимиру Ровенку.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у 2016 році реалізував 1,13 млн пам'ятних монет на загальну суму 170 млн грн, що вдвічі перевищує дохід від реалізації пам'ятних монет у 2015 році.

Загалом у 2016 році НБУ запровадив в обіг 47 пам'ятних монет (37 найменувань), з яких одна золота, 15 срібних, 30 монет з нейзильберу і одна біметалічна.