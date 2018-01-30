В Україні можуть розділити майнінг і криптовалюти

Голова Комітету Ради з питань інформатизації та зв'язку закликав уряд сприяти розвитку майнінгу в Україні

Голова Комітету Верховної Ради з питань інформатизації та зв'язку Олександр Данченко закликав уряд сприяти розвитку майнінгу в Україні, відокремивши цю діяльність від законодавчого регулювання криптовалют.

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Про це він заявив на круглому столі з питань цифрової економіки в Києві.

«До Революції гідності Україна займала 60% світового майнінгу. Зараз, після тиску силових структур, частка скоротилася до 3%. Розділіть майнінг і криптовалюти, оскільки майнінг - це обчислення», - сказав він.

Своєю чергою міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, який був присутній на круглому столі, зазначив, що це питання можна вирішити шляхом розробки відповідного законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня в Національній поліції заявили, що в разі нездатності найближчим часом врегулювати статус криптовалют в Україні, держава повинна офіційно заборонити її обіг.

Довідка УНІАН. Майнінг - комп'ютерний обчислювальний процес, який дає змогу «емітувати» криптовалюти. Майнінг являє собою процес запису транзакцій з біткойнами (або іншими криптовалютами) в блокчейн, загальнодоступну базу даних за всіма операціями, яка відповідає за підтвердження транзакції.