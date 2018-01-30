Дефіцит зведеного бюджету України за рік скоротився до 42 мільярдів

Державний бюджет за цей період виконано із дефіцитом у 47,9 млрд грн.

Зведений бюджет України за 2017 рік виконаний з дефіцитом на рівні 42,094 млрд грн, що на 12,720 млрд грн, або на 23,2%, менше показника за 2016 рік на рівні 54,814 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, державний бюджет України за цей період виконано з дефіцитом на рівні 47,850 млрд грн, що в 1,5 раза менше дефіциту за попередній рік на рівні 70,262 млрд грн.

Довідка УНІАН. Держбюджет України на 2017 рік з коригуваннями передбачав доходи на суму 771 млрд грн, витрати – 841 млрд грн, граничний розмір дефіциту - 77,5 млрд грн, або 3% ВВП.