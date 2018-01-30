Статки олігархів із "кремлівської доповіді" становлять майже $400 мільярдів - Forbes (відео)

Список бізнесменів, які потрапили в доповідь, повністю збігається з російською частиною рейтингу найбагатших людей світу за версією журналу.

Список бізнесменів, які потрапили в так звану "кремлівську доповідь", підготовлену Мінфіном США, повністю збігається з російською частиною рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes.

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Про це повідомляє російське видання журналу.

У "кремлівську доповідь" увійшли 96 бізнесменів, всі вони - члени російської частини глобального рейтингу Forbes. Їхні сумарні статки становлять 386,3 млрд доларів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів США представило так звану «кремлівську доповідь» - список 210 наближених до Путіна осіб, стосовно яких можуть бути запроваджені санкції. Серед них усі члени уряду Росії, співробітники адміністрації президента, «інші високопосадові політичні лідери» і олігархи.

До списку, зокрема, увійшли прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, голова адміністрації президента Андрій Вайно, голова уряду Дмитро Медведєв і очільник МЗС Сергій Лавров.

У розділі «інші високопосадові політичні лідери» вказані голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, голова Держдуми В'ячеслав Володін, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін, голова ФСБ Олександр Бортников, а також мер Москви Сергій Собянін.

До списку також потрапили і очільники російських держкорпорацій, серед них керівники «Роснефти» і «Газпрома» Ігор Сєчін і Олексій Міллер, голова «Ростеха» Сергій Чемезов, гендиректор РЖД (Російські залізниці) Олег Бєлозьоров, голова Сбербанку Герман Греф, голова «Інтер РАО» Борис Ковальчук.

Серед «олігархів» у «кремлівській доповіді» вказані Алішер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керімов, Олег Дерипаска, Євгеній Касперський, Володимир Євтушенков, Петро Авен, Аркадій і Борис Ротенберги, Геннадій Тимченко, Олег Тіньков і Олександр Мамут.

У Раді Федерації РФ публікацію «кремлівського списку» назвали «політичною параноєю» у США, а також «спробою взяти Росію на переляк».