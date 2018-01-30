Корупція та тіньова економіка "вимивають" гроші з України – звіт Ради Європи

Українська влада має активніше та суворіше карати високопосадовців, причетних до злочинів з відмивання коштів, наполягають експерти Ради Європи.

Через корупцію та незаконну економічну діяльність, зокрема фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків та шахрайство, в Україні на сьогодні існують значні ризики відмивання коштів.

Читайте такожПонад 90% бізнесменів у 2017 році зіткнулися з корупцією в Україні - дослідження

Такого висновку дійшли члени Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів (MONEYVAL) у звіті, присвяченому Україні й оприлюдненому у вівторок, 30 січня, у Страсбурзі. Востаннє експерти MONEYVAL оцінювали ситуацію в Україні у 2009 році, пише «Німецька хвиля».

"Значна частка тіньової економіки, підживлена масовим використанням готівки, робить країну особливо вразливою", - йдеться у звіті. Головними механізмами відмивання коштів в Україні залишаються "так звані конвертаційні центри, через які фонди перетікають з реального у тіньовий сектор економіки, та які використовуються для конвертування коштів у готівку і виведення її поза межі країни".

У звіті наголошується, що відмивання коштів у країні все ще розглядається як "другорядний" злочин, який лише доповнює злочин предикатний (злочин, внаслідок якого виникли доходи, які стають предметом відмивання коштів - ред.).

"Щоразу, коли виноситься вирок за відмивання грошей, він майже завжди м'якіший, ніж за предикатне правопорушення", - констатується у звіті. Натомість покарання за відмивання грошей має бути більш жорстким, переконані експерти. Вони рекомендують ввести до Кримінального кодексу положення, у якому б чітко йшлося про те, що "особа може бути засуджена за відмивання коштів навіть у разі відсутності засудження за предикатне правопорушення".

Читайте такожМасштаб корупції на держпідприємствах "не описати словами" - голова НАБУ

До 2014 року в Україні у справах про відмивання коштів фігурували лише дрібні чиновники, переважно місцевого рівня, а не ті, які обіймали високі посади. У звіті наголошується, що з березня 2014 року українські правоохоронні органи почали активно розслідувати діяльність представників режиму екс-президента Віктора Януковича. "Складні розслідування призвели поки що до двох судових вироків, один з яких винесено у справі про відмивання грошей у значних обсягах", - зазначається у документі, проте не уточнюється, про яку саме справу йдеться.

Експерти MONEYVAL вважають, що в Україні має проводитися більше розслідувань і ухвалюватися більше вироків у "справах, які стосуються корупції на високому рівні та розкрадання державного майна і активів, не лише особами, пов'язаними з колишнім режимом, але також з чинними урядовцями та їхніми партнерами". Крім того, попри те, що українська влада почала активно застосовувати процедуру конфіскації коштів у гучних корупційних справах, у документі зауважується, що "режим конфіскації застосовується непослідовно".

У звіті дається також оцінка і тим заходам, яких вживають в Україні для боротьби з фінансуванням тероризму. Йдеться про те, що Київ визначив фінансування тероризму як окреме правопорушення і запроваджує систему боротьби з ним. Проте у ній ще існують технічні недоліки, над усуненням яких треба працювати, щоб привести систему боротьби з фінансуванням тероризму в Україні у відповідність до міжнародних стандартів.

Читайте такожЛуценко розповів, як в Україні за півроку "закрити джерело корупції"

Загалом у MONEYVAL визнали, що українська влада демонструє "потужну політичну волю" у протидії та боротьбі з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Ті заходи, яких було вжито, "вже показали позитивний результат", зазначають експерти Ради Європи. "Проте необхідно ввести нові правові норми, які дадуть змогу виносити суворіші вироки за ці злочини", - дійшли висновку експерти.

Боротьбі з відмиванням коштів в Україні сприяло створення Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Експерти також похвалили і Національний банк України за "дуже відчутні зусилля", спрямовані на те, щоб "усунути кримінальні елементи від контролю над банками" та за "успішну розробку складних справ з відмивання грошей".

У звіті прозвучали компліменти і на адресу відділу фінансової розвідки за "якісний оперативний аналіз, розробку механізмів збору та оброки даних", завдяки чому значна кількість справ була передана до правоохоронних органів. Проте експерти звертають увагу, що фінансовій розвідці в Україні бракує сучасного програмного забезпечення, а штат її працівників недостатній для того, щоб впоратись "з обсягом роботи, який зростає".

Тепер українська влада має вивчити рекомендації експертів MONEYVAL і повідомити про їх втілення на першій сесії комісії у 2019 році.