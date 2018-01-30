В Україні за два місяці підприємців поменшало на 8,5 тисячі (інфографіка)
Кількість фізичних осіб-підприємців в Україні за останні два місяці скоротилася на 8,5 тисяч, повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot.
Читайте такожВ Кабміні хочуть зобов'язати всіх фізосіб-підприємців встановити платіжні термінали
Як наголошується в повідомленні, за цей період було закрито 36 тисяч підприємців, але при цьому відкрилося 27,5 тисяч.
За інформацією сервісу, найбільша частка закритих компаній припадає на Волинську (30%) та Запорізьку (27%) області, найменша – на Одеську область (20%).
Також повідомляється, що станом на 5 грудня в Україні було зареєстровано 1 773 924 фізосіб-підприємців, а на сьогодні цей показник становить 1 763 445.
Довідка УНІАН. На початку 2017 року після підписання президентом Петром Порошенком указу про зміни в оподаткуванні за перші кілька місяців було закрито понад 300 тисяч підприємців, а відкрилося всього 50 тисяч. У квітні минулого року процес закриття підприємців припинився.