В Україні за два місяці підприємців поменшало на 8,5 тисячі (інфографіка)

За цей період було закрито 36 тисяч підприємців, відкрилося 27,5 тисяч.

Кількість фізичних осіб-підприємців в Україні за останні два місяці скоротилася на 8,5 тисяч, повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot.

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Як наголошується в повідомленні, за цей період було закрито 36 тисяч підприємців, але при цьому відкрилося 27,5 тисяч.

За інформацією сервісу, найбільша частка закритих компаній припадає на Волинську (30%) та Запорізьку (27%) області, найменша – на Одеську область (20%).

Також повідомляється, що станом на 5 грудня в Україні було зареєстровано 1 773 924 фізосіб-підприємців, а на сьогодні цей показник становить 1 763 445.

Довідка УНІАН. На початку 2017 року після підписання президентом Петром Порошенком указу про зміни в оподаткуванні за перші кілька місяців було закрито понад 300 тисяч підприємців, а відкрилося всього 50 тисяч. У квітні минулого року процес закриття підприємців припинився.