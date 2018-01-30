Гривня зміцнилася вище психологічної позначки в 28 за долар

Котирування гривні на міжбанку до закриття торгів встановилися на рівні 27,96/27,99 грн/дол. З відкриття торгів гривня зміцнилася до долара на 23 копійки.

У вівторок, 30 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,96/27,99 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку з відкриття торгів гривня зміцнилася до долара на 23 копійки.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 34,79/34,82 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4967/0,4975 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 28,0088 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 666 угод на суму 462,62 млн дол.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 31 січня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2800.8791 (30 січня – 2824.6515)

100 EUR – 3478.9719 (30 січня – 3496.6361)

10 RUR – 4.9757 (30 січня – 5.0180)

Як повідомляв УНІАН, Національний банк пояснює поточні коливання на валютному ринку сезонними факторами, включаючи закупівлю енергоносіїв і зростання імпорту в кінці минулого року напередодні новорічних свят, а також великими виплатами відшкодування з податку на додану вартість.

Історичний мінімум курсу української гривні до долара США був зафіксований у лютому 2015 року - 30,01 грн/дол.