Фігуранти "кремлівської доповіді" втратили $1,1 мільярда за день (інфографіка)

Загалом ринок відреагував на американську доповідь досить позитивно - могло бути й гірше.

Сукупні статки російських мільярдерів, які стали фігурантами так званого "кремлівського звіту" Мінфіну США, за день скоротилися на 1,1 мільярда доларів, пише Forbes.

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"В цілому ринок відреагував на американський доповідь щодо позитивно - могло бути і гірше", - пише видання.

Після того, як напередодні Мінфін США опублікував доповідь, де виявилися 96 представників російського бізнесу, їх сукупний статок скоротився на 1,06 мільярда доларів станом на 20:00 30 січня. На цей момент Московська і Лондонська біржі, де торгуються головні активи мільярдерів РФ, вже закрилися.

Найбільше подешевшали в абсолютному вираженні активи Вагіта Алекперова, власника "Лукойлу". Він став біднішим на 226 мільйонів доларів. Голова НЛМК Володимир Лісін втратив 205 мільйонів доларів, власник "Полюси" Сулейман Керімов - 102 мільйони доларів.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін США представив так званий "кремлівський доповідь" - список наближених до президента Росії Володимиру Путіну, щодо яких можуть бути введені санкції.

В документ увійшли 210 осіб. У їх числі всі члени уряду Росії, співробітники адміністрації Путіна, "інші високопоставлені політичні лідери" і олігархи.

У список, зокрема, увійшли прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, глава адміністрації президента Андрій Вайно, голова уряду Дмитро Медведєв і глава МЗС Сергій Лавров.

У розділі "інші високопоставлені політичні лідери" вказані глава Ради Федерації Валентина Матвієнко, голова Держдуми В'ячеслав Володін, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін, глава ФСБ Олександр Бортніков, а також мер Москви Сергій Собянін.

До списку також потрапили й керівники російських держкорпорацій, в їх числі керівники "Роснефти" і "Газпрому" Ігор Сечин і Олексій Міллер, голова "Ростеха" Сергій Чемезов, гендиректор РЖД Олег Бєлозьоров, голова Ощадбанку Герман Греф, голова "Інтер РАО" Борис Ковальчук.

У числі олігархів в "кремлівському доповіді" вказані Алішер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керімов, Олег Дерипаска, Євген Касперський, Володимир Євтушенков, Петро Авен, Аркадій та Борис Ротенберг, Геннадій Тимченко, Олег Тиньков та Олександр Мамут.