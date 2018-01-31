Криптовалютні гойдалки: курс біткойна впав нижче $10 тисяч

Курс біткойна вже другий раз за січень впав нижче $10 тисяч за монету.

Курс кріптовалюти біткойн опустився нижче 10 тисяч доларів, це вже друге падіння за січень, свідчать дані порталу Coinmarketcap.

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Станом на 8:55 біткойн трохи відіграв падіння і торгується на рівні 10151,8 долара за монету, що на 8,52 відсотка нижче, ніж добу тому.

Востаннє раз курс біткойна опускався нижче позначки в 10 тисяч доларів 17 січня.

29 січня брокерська компанія "Фінам" запропонувала клієнтам взяти участь у торгах ф'ючерсними контрактами на біткойн. Доступ до торгів зможуть отримати тільки кваліфіковані інвестори. Мінімальний обсяг контракту становитиме один біткойн, термін його дії - один місяць. Розмір комісії "Фінама" за супровід угоди - 1,5 долара, біржового майданчика CBOE - 15 доларів. Код інструменту на біржі - XBTC.

Американське рейтингове агентство Weiss присвоїло криптовалюті Ethereum вищій, ніж біткойну, рейтинг. Ethereum, який називають основним конкурентом біткойна, отримав оцінку B, биткоин - З+. Хоча біткойн домінує на ринку, а також являє собою "сильний бренд", він не отримав вищого рейтингу через проблеми зі швидкістю транзакцій і неготовність до термінового оновлення коду, пояснили в Weiss.