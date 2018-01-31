В обмінниках продовжують дешевшати долар та євро

Продати долари можна по 27,50 гривні/долар, євро - по 34,40 гривні/євро.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 31 січня становить 28,00 гривні, євро - 34,60 гривні. Читайте такожГривня зміцнилася вище психологічної позначки в 28 за долар Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 27,50 гривні/долар, євро - за 34,40 гривні/євро. Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах у вівторок, 30 січня, становила 28,05 гривні, євро - 35,00 гривні. За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 10:30 встановився на рівні 27,8517 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 14 угод на суму 7,70 мільйона доларів.

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