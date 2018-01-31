Кабмін звільнив голову Фіскальної служби Насірова (видео)

Уряд прийняв рішення звільнити Насірова з посади голови фіскальної служби.

Кабінет міністрів України звільнив раніше відстороненого від виконання обов'язків голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

«Ми направили в державну комісію звернення, подання. Державна комісія дала свій висновок щодо звільнення Насірова з посади. Тому ми ухвалюємо сьогодні це рішення», - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України направив подання міністра фінансів про звільнення відстороненого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у Вищий корпус державної служби.

Як повідомляв УНІАН, Велика Британія підтвердила наявність британського паспорта у відстороненого від виконання своїх обов'язків голови Державної фіскальної служби.

Кабінет міністрів 3 березня усунув Романа Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування. Він підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). За версією слідства, чиновник у 2015-2016 роки, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, ініціював необгрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям, що завдало державі збитків на суму майже 2 млрд грн.

Роман Насіров подав скаргу до Європейського суду з прав людини на дії Національного антикорупційного бюро України та Спеціальної антикорупційної прокуратури щодо нього.

Громадська організація "Центр протидії корупції" 23 січня повідомила про подання на Кабінет міністрів України до суду за незвільнення Насірова.