Україна виключила п'ять країн зі списку офшорів

Кабмін виключив Естонію, Латвію, Грузію, Угорщину, Мальту з переліку держав для контролю операцій при трансфертному ціноутворенні.

Кабінет міністрів України виключив Естонію, Латвію, Грузію, Угорщину і Мальту з переліку держав, операції з резидентами яких визнаються контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення.

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

«Ми постійно моніторимо податкові системи інших країн і формуємо списки вимог до українських компаній, які працюють з цими країнами, щоб вони звітували про свій прибуток. Було ухвалено нещодавно рішення про розширення цього списку, туди ввійшли Естонія, Латвія, Грузія, і наші партнери були схвильовані з цього приводу», - зазначив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він нагадав, що обговорив це питання з прем'єр-міністром Естонії.

«Ми сьогодні ухвалюємо рішення про скасування цих вимог для Естонії, Латвії, Грузії, Угорщини», - сказав прем'єр.

За пропозицією міністра фінансів Олександра Данилюка зі списку також виключено Мальту.

Данилюк зазначив, що буде проведено додаткові консультації з міжнародними партнерами.

«У деяких країнах є норми, за допомогою яких з України можуть виводитися гроші за нульовою ставкою. Це нас хвилює, бо відбувається витік грошей з країни. Тому ми зараз проведемо консультації», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року Кабінет міністрів розширив перелік держав, операції з резидентами яких визнаються контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення.

До переліку держав додано такі країни: Гваделупа, Гватемала, Французька Гвіана, Співдружність Домінікани, Домініканська Республіка, Естонія, Іран, Куба, Лаос, Латвія, Ліван, Маврикій, Мальта, Марокко, Монако, ОАЕ, Сінгапур, Грузія і Угорщина.