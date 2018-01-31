Гройсман назвав терміни створення експортно-кредитного агентства

Юридична робота зі створення ЕКА може бути завершена протягом чотирьох місяців.

Кабінет міністрів України в 2018 року створить експортно-кредитне агентство, покликане сприяти експортної діяльності вітчизняного бізнесу. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

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"Ми створюємо цього року державний інститут підтримки експорту (експортно-кредитне агентство - УНІАН)", - сказав прем'єр.

У свою чергу, торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці в Facebook зазначила, що бюджет передбачає лише 200 мільйонів гривень з 346 мільйонів гривень, необхідних для створення агентства, однак робота ЕКА буде запущена і в умовах обмежених ресурсів.

"Незважаючи на відсутність у держбюджеті коштів на створення ЕКА в 2017 році, ми провели ґрунтовну підготовчу роботу і заклали міцний фундамент для його запуску в цьому році. Вже цього тижня на урядовому комітеті будуть розглянуті проекти установчих документів ЕКА. Враховуючи нормативні процедури, ми очікуємо завершення юридичної частини його створення протягом найближчих 4 місяців", - підкреслила Микольська.

Також торгпред висловила сподівання, що за підсумками I-II кварталів 2018 року при перегляді бюджету буде враховано додаткове фінансування ЕКА.

Як повідомляв УНІАН, створення експортно-кредитного агентства (ЕКА) є одним з кроків щодо підтримки міжнародної експансії українських товарів і збільшенню обсягів експорту вдвічі до 2019 року.

Згідно із законодавством, агентство мало запрацювати не пізніше серпня 2017 року.

У відповідності з законом про ЕКА, агентство створюється для стимулювання експорту товарів, робіт і послуг українського виробництва. Також агентство на добровільних засадах здійснює страхування, перестрахування, гарантування експортних договорів і бере участь у програмах часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами.

Початковий статутний капітал агентства становитиме близько 200 мільйонів гривень бюджетних коштів. Разом з тим, згідно із законом, бюджет не є єдиним джерелом фінансування агентства. Такими джерелами визначені власні кошти, інвестиції, залучені в іноземних чи вітчизняних інвесторів на поворотній або безповоротній основі, кошти міжнародних фінансових організацій.

ЕКА створюється у формі публічного акціонерного товариства, засновником якого є держава в особі Кабінету міністрів України, яким належить не менше 50% статутного капіталу плюс одна акція.

Органами управління ЕКА визначені правління, спостережна рада та загальні збори акціонерів.