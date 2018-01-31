Гройсман розповів про підготовку 35 законів для прискорення зростання економіки

Прем'єр переконаний, що голова парламенту і президент об'єднаються навколо прийняття цих законопроектів.

Уряд підготував пакет з 35 законопроектів, ухвалення яких парламентом дасть змогу Україні досягти стійкого економічного зростання на 5-7% на рік у середньостроковій перспективі.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

«Ми ставимо за мету, що стійке економічне зростання має бути 5-7%. Ми ставимо таку мету в середньостроковій перспективі... Ми сформували перелік 35 законів, які дадуть нам змогу досягнути цієї мети», - сказав Гройсман.

За словами прем'єра, законопроекти передбачають впровадження «єдиного вікна» на всіх українських митницях, подальшу реформу Державної фіскальної служби, законодавче врегулювання діяльності бізнес-омбудсмена, створення Служби фінансових розслідувань, врегулювання діяльності товариств з обмеженою відповідальністю відповідно до міжнародних стандартів, комплексне дерегулювання для прогресу країни в рейтингу Doing Business, дерегулювання в нафтогазовій галузі. А також спрощення валютного регулювання, створення умов для доступного кредитування, компенсацію державою вартості кредитів бізнесу, спрощення роботи інституційних інвесторів в Україні, створення товарних бірж, захист прав кредиторів і вкладників банків, а також посилення захисту інтелектуальної власності.

«Глибоко переконаний: я, голова парламенту, очільник держави об'єднаємося навколо ухвалення цих законопроектів», - сказав Гройсман.

При цьому він зазначив, що самими лише законами досягти прискорення економічного зростання неможливо, і вони є лише частиною урядової програми прискорення зростання.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що розраховує на ухвалення в лютому-травні рішень, які дадуть змогу досягнути в подальшому економічного зростання в 5-7%. Уряд України прогнозує зростання ВВП в 2018 році на рівні 3%, Національний банк - на рівні 3,4%.