Віце-прем'єр впевнений, що нове підвищення "мінімалки" не прискорить інфляцію

За словами Розенка, вперше за останні 10-15 років, минулий рік було завершено без боргів по зарплаті в бюджетній сфері, незважаючи на те, що вдвічі підвищили розмір мінімальної заробітної плати і заробітних плат в цілому.

Підвищення соціальних стандартів в Україні не є причиною інфляції, оскільки підвищення зарплат і пенсій засновано на реальних показниках, які заробляє економіка, а не на надрукованих Національним банком грошах. Про це повідомила прес-служба віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка з посиланням на Розенко на сторінці в соцмережі Facebook.

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"У нас постійно йдуть дискусії про ризики зростання інфляції внаслідок підвищення соцстандартів. На моє глибоке переконання, зростання мінімальної заробітної плати, зростання пенсій не є чинником інфляції. Тому що, це не той ресурс, який людина може вивести за кордон або в офшори. Це кошти, які людина несе, перш за все, в магазин, розраховується ними за товари і послуги. Тобто, це абсолютно не інфляційний ресурс", - зазначив Розенко.

Він додав, що підвищення зарплат і пенсій засновано на реальних показниках, це реальні кошти, які заробляє економіка, а не "надруковані Нацбанком "фантики".

Розенко зазначив, що зростання економіки дав уряду можливість підвищувати соціальні стандарти вищими темпами, ніж зростає інфляція. "За останніми даними Держстату, на 29-32% відбулося зростання заробітних плат в 2017 році. Таким чином, реальна зарплата, вже з урахуванням інфляції в Україні, зросла приблизно на 18-19%. Тобто темпи зростання заробітних плат були значно вищими, ніж темпи зростання інфляції", - сказав віце-прем'єр.

Він підкреслив, що, на його думку, саме зростання зарплат — це найбільш наочний показник позитивних змін в країні.

"Вперше за останні 10-15 років ми закінчили 2017 практично без боргів по зарплаті в бюджетній сфері, незважаючи на те, що вдвічі підвищили розмір мінімальної заробітної плати і заробітних плат в цілому", - додав віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в грудні 2017 року склала 8777 гривень, що на 17,4% більше порівняно з листопадом і на 35,5% більше, ніж у грудні 2016 року.

Реальна заробітна плата в Україні в грудні 2017 року збільшилася порівняно з груднем 2016 року на 18,9%.

З 1 січня 2017 року мінімальна зарплата в Україні була підвищена в 2 рази – до 3200 гривень. З 1 січня 2018 року мінімальна зарплата буде підвищена до 3723 гривень.

Інфляція в Україні у 2017 році (грудень 2017 року до грудня 2016 року) зросла до 13,7% в порівнянні з інфляцією 12,4% у 2016 році.