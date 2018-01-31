НБУ двічі виходив на міжбанк купувати "зайву" валюту

Загальний обсяг придбаної валюти на двох сьогоднішніх аукціонах становив 73,9 млн дол.

Національний банк України на додатковому валютному аукціоні сьогодні, 31 січня, купив у банків 43,9 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 27,82 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах - 46,5 млн дол.

Сьогодні, 31 січня, регулятор вже купив на аукціоні 30 млн дол., але у зв'язку зі значним обсягом поданих заявок оголосив додаткові торги.

Загальний обсяг придбаної Національним банком валюти на двох сьогоднішніх аукціонах становив 73,9 млн дол.

Середньозважений курс гривні на міжбанку, за даними НБУ, на 14:00 становив 27,8444 грн/дол., учасників ринку уклали 716 угод на 628,24 млн дол.