НБУ двічі виходив на міжбанк купувати "зайву" валюту

14:46, 31 січня 2018
Фінанси
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Нацбанк на додатковому аукціоні купив у банків 43,9 млн дол. / фото УНІАН

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 27,82 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах - 46,5 млн дол.

Сьогодні, 31 січня, регулятор вже купив на аукціоні 30 млн дол., але у зв'язку зі значним обсягом поданих заявок оголосив додаткові торги.

Загальний обсяг придбаної Національним банком валюти на двох сьогоднішніх аукціонах становив 73,9 млн дол.

Середньозважений курс гривні на міжбанку, за даними НБУ, на 14:00 становив 27,8444 грн/дол., учасників ринку уклали 716 угод на 628,24 млн дол.

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