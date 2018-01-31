Платіжний баланс України третій рік поспіль зведений з профіцитом

У тому числі в грудні платіжний баланс зведений з профіцитом в 1 млн дол.

Профіцит платіжного балансу України за 2017 рік становить 2,566 млрд дол., що вдвічі вище від профіциту за 2016 рік, при цьому баланс зведений з профіцитом третій рік поспіль.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на попередні дані, в тому числі в грудні платіжний баланс зведений з профіцитом в 1 млн дол.

Згідно з даними НБУ, річний дефіцит рахунку поточних операцій становить 3,835 млрд дол., що на 11,2% вище від аналогічного показника за попередній рік.

Надходження за фінансовим рахунком за рік становлять 6,405 млрд дол., що на 36,2% вище від показника за попередній рік.

Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України в 2016 році зведений з профіцитом на рівні 1,346 млрд дол., що в 1,6 раза більше від профіциту за 2015 рік у розмірі 849 млн дол. При цьому сальдо балансу було позитивним другий рік поспіль після від‘ємного сальдо на рівні 13,3 млрд дол. у 2014 році.