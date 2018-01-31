Прем'єр закликав Раду скасувати монополію на касові апарати
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про важливість ухвалення парламентом законодавства, яке допоможе скасувати монополію на касові апарати і дозволить підприємцям використовувати для обліку операцій різноманітні мобільні гаджети. Про це Гройсман заявив у ході засідання уряду.
Читайте такожВ Україні за два місяці підприємців поменшало на 8,5 тисячі (інфографіка)
"Потрібно знищити монополію бізнесу на касові апарати, драконівські регулювання в касових апаратах. Щось ми вже скасували рішеннями уряду, що потрібно ще скасувати рішеннями президента, і такі пропозиції вже у президента. Але є рішення, які потрібно скасувати змінами в законодавство. Потрібно знищити монополію касових апаратів", - сказав він.
Прем'єр зазначив, що на сьогодні є досить гаджетів, які можна використовувати для обліку продажу, і не змушувати людей платити гроші за касові апарати
Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року Кабінет міністрів України підвищив поріг річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів і послуг, які можна проводити без застосування касового апарата, з 200 тисяч гривень до 500 тисяч гривень.
Касові апарати в Україні станом на 1 грудня 2017 року використали 120 тисяч підприємців.
З 1 липня 2015 року вимога щодо обов'язкового застосування РРО поширюється на платників єдиного податку третьої групи, а з 1 січня 2016 року зазначена вимога поширюється також на підприємців - платників єдиного податку другої групи.
З 8 травня 2017 року користуватися касовими апаратами зобов'язані всі продавці побутової техніки, комп'ютерів, смартфонів та іншої електроніки, незалежно від їх обороту або типу підприємства.