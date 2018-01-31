Дефіцит зовнішньої торгівлі України зріс майже до $7 мільярдів

У тому числі річний дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс до 9,2 млрд дол.

Баланс зовнішньої торгівлі товарами і послугами України в 2017 році зведений з дефіцитом на рівні 6,848 млрд дол., що на 25,2% більше від дефіциту за 2016 рік.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, в тому числі річний дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс на 31,9% - до 9,158 млрд дол., профіцит зовнішньої торгівлі послугами - в 1,6 раза, до 2,310 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками 2016 року, за даними Державної служби статистики, зведений з профіцитом на рівні 337,3 млн дол., що в 11 разів менше від профіциту за 2015 рік на рівні 3,828 млрд дол.

У той же час, за оприлюдненими даними Національного банку України, баланс зовнішньої торгівлі товарами і послугами за підсумками 2016 року зведений з дефіцитом на рівні 5,581 млрд дол.