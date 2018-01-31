Держборг України за рік перевищив 2 трильйони гривень

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу в доларовому еквіваленті за цей період зросла на 7,5% - до 76,3 млрд дол.

Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік зріс у доларовому еквіваленті на 7,5%, або на 5,33 млрд дол., до 76,31 млрд дол. США станом на 31 грудня.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, загальна сума державного і гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті за цей період зросла на 11%, або на 211,87 млрд грн, до 2,142 трлн грн.

Згідно з наведеними даними, в грудні державний і гарантований державою борг скоротився на 0,04% у доларовому еквіваленті, але при цьому зріс на 4,1% у гривневому еквіваленті.

З урахуванням оцінок номінального ВВП України за 2017 рік, оприлюднених Національним банком України, на рівні 2,930 трлн грн, показник держборгу на кінець 2017 року становив 73,1% ВВП.

Підсумковий показник державного і гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті відповідає встановленим межам згідно з держбюджетом України на 2017 рік у розмірі 2,296 трлн грн.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України в 2016 році зросла на 8,3% у доларовому еквіваленті - до 70,97 млрд дол., або в гривневому еквіваленті на 22,7% - до 1,930 трлн грн, що відповідає межам річного держбюджету і становить 81,8% ВВП.