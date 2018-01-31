Україна впровадить трирічне бюджетне планування на постійній основі

За словами міністра фінансів, новаціями схваленого законопроекту є впровадження бюджетної декларації, оновлення бюджетного календаря, узгодження бюджетного планування.

Кабінет міністрів України схвалив законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу, якими впроваджується середньострокове бюджетне планування.

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Представляючи проект документа, міністр фінансів Олександр Данилюк зазначив, що бюджет 2018 року вже було розроблено на базі бюджетної резолюції на три роки, яку було ухвалено в 2017 році.

«2017 рік був пілотним роком, щоб потім впровадити цей механізм на постійній основі. Минулого року ми затвердили трирічну бюджетну декларацію, це дозволило збільшити якість обговорення бюджету в парламенті, дозволило визначити пріоритети для уряду і як ми ці пріоритети фінансово підкріплюємо. Для того щоб ввести це на постійній основі, необхідно законодавчо внести зміни до Бюджетного кодексу», - сказав міністр.

За словами Данилюка, новаціями законопроекту є впровадження бюджетної декларації, оновлення бюджетного календаря, узгодження бюджетного планування.

Зокрема, згідно із законопроектом, Міністерство економічного розвитку і торгівлі до 1 березня має подавати до Мінфіну макропрогнози, але Мінекономрозвитку матиме можливість актуалізувати прогнози у разі потреби.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Кабінет міністрів вперше за історію бюджетування в незалежній Україні затвердив середньострокову бюджетну резолюцію на 2018-2020 роки з закладеними показниками зростання економіки в 3%, 4% і 5% на наступні три роки.