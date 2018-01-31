Іноземцям спростили реєстрацію фізособи-підприємця в Україні

Тепер іноземці можуть реєструватися в Україні як ФОП (підприємці) без посвідки на проживання.

Міністерство юстиції дозволило іноземцям реєструватися в Україні як фізичні особи-підприємці.

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Про це на своїй страніцt в мережі Facebook написав керівник Офісу ефективного регулювання (BRDO) Олексій Гончарук.

«Ще один рудиментарний регуляторний бар'єр відійшов в історію. Тепер іноземці можуть реєструватися в Україні як ФОП (підприємці) без посвідки на проживання», - написав він.

За його словами, про цю проблему IТ-компаній офіс дізнався, коли аналізував регулювання ринку розробки програмного забезпечення.

«Для її вирішення не довелося навіть готувати постанову КМУ. Достатнім виявився лист Міністерства юстиції України, щоб реєстратори почали застосовувати існуюче законодавство правильно. Менше бар'єрів - більше інвестицій», - зазначив Гончарук.

Як повідомляв УНІАН, станом на 30 січня в Україні було зареєстровано 1 763 445 фізичних осіб-підприємців.