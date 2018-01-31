Насіров збирається доводити незаконність і необґрунтованість його звільнення (відео)

Насіров зазначив, що його не ознайомили з рішенням уряду і не взяли з нього пояснень.

Екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має намір доводити незаконність і необґрунтованість ухваленого сьогодні рішення уряду про його звільнення.

Про це Насіров написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Вважаю рішення Кабміну про моє звільнення незаконним і нечесним. Так само як і моє відсторонення в минулому році. Насамперед, зараз займуся доведенням своєї невинуватості за надуманим звинуваченням, а далі - доведу незаконність і необґрунтованість звільнення», - написав він.

Насіров зазначив, що його не ознайомили з рішенням уряду і не взяли з нього пояснень.

«А я б із задоволенням виступив і на засіданні уряду, розповівши колегам про те, що зроблено мною на цій посаді», - написав екс-голова ДФС.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України від 31 січня звільнив раніше відстороненого від виконання обов'язків голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.

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25 січня Кабінет міністрів України направив подання міністра фінансів Олександра Данилюка про звільнення усуненого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова до Вищого корпусу державної служби.

Велика Британія підтвердила наявність британського паспорта у відстороненого від виконання своїх обов'язків голови Фіскальної служби.

Кабінет міністрів 3 березня 2017 року усунув Романа Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування. Він підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). За версією слідства, чиновник в 2015-2016 роки, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, ініціював необґрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям, що завдало державі збитків на суму майже 2 млрд грн.

Насіров подав скаргу до Європейського суду з прав людини на дії Національного антикорупційного бюро України та Спеціальної антикорупційної прокуратури щодо нього.

Громадська організація «Центр протидії корупції» 23 січня повідомила про подання на Кабінет міністрів України в суд за незвільнення Насірова.