Приплив іноземних інвестицій в Україну скоротився майже на третину

Водночас чисті надходження інвестицій без урахування конвертації боргу в капітал за рік зросли на 26%.

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій в економіку України в 2017 році становив 2,307 млрд дол., що на 29,4% нижче за аналогічний показник за 2016 рік на рівні 3,268 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, внаслідок завершення більшості програм рекапіталізації обсяг конвертації банками боргу в статутний капітал скоротився в 2017 році до 0,6 млрд дол. із 2,1 млрд дол. у 2016 році.

Без урахування таких операцій чисті надходження прямих іноземних інвестицій за 2017 рік зросли на 26% - до 1,8 млрд дол.

Довідка УНІАН. За оцінками Державної служби статистики України, в 2016 році іноземні інвестори вклали в економіку нашої країни 4,406 млрд дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу), що на 17,1% перевищує показник за 2015 рік.

Національний банк оцінив приплив іноземних інвестицій в економіку України в 2016 році в 3,3 млрд дол.