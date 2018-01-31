Нацбанк зміцнив офіційну гривню вище 28 за долар

Офіційний курс НБУ на 1 лютого: 100 USD – 2784.3493 грн; 100 EUR – 3468.4639 грн; 10 RUR – 4.9558 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 1 лютого встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2784.3493 (31 січня – 2800.8791)

100 EUR – 3468.4639 (31 січня – 3478.9719)

10 RUR – 4.9558 (31 січня – 4.9757)

У середу, 31 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 27,81/27,85 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, гривня зміцнилася по відношенню до долара на 14 копійок з відкриття торгів.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 34,6373/34,6843 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4938/0,4952 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 28,8435 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 844 угоди на суму 688,52 млн дол.