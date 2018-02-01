МВФ про зростання економіки України: це не дасть можливості наздогнати країни Європи і покращити життя українців

МВФ оцінює зростання економіки України в 2017 році до 2% і прогнозує зростання на 3-3,5% в 2018 році.

Міжнародний валютний фонд оцінює зростання економіки України в 2% за підсумками 2017 року й прогнозує зростання в 2018 році на рівні 3-3,5%.

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Про це в ході прес-конференції повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

«Було певне відновлення зростання, минулого року воно становило 2%. У 2018 році воно збільшиться десь на 3-3,5%, але це не дасть можливості наздогнати країни Європи й покращити рівень життя українців», - сказав він.

Люнгман зазначив, що для зростання економіки необхідно знижувати інфляцію і потрібне ринкове формування валютообмінного курсу.

«Потрібно стримувати інфляцію, НБУ дуже непогано з цим справляється. Також потрібно дозволити налагоджуватися обмінному курсу, щоб конкурентоспроможності не розмивали», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, уряд планує економічне зростання в 2018 році на рівні 3%. Національний банк поліпшив прогноз зростання ВВП України за підсумками поточного року до 3,4%.