ПриватБанк відкрив сервіс електронної звітності корпоративним клієнтам усіх українських банків

Зокрема, юридичні особи та підприємці за допомогою сервісу зможуть безпосередньо з 1С реєструвати податкові накладні та надсилати звітність без використання сторонніх програм і сервісів.

ПриватБанк відкрив можливість корпоративним клієнтам будь-якого українського банку користуватися можливостями безкоштовного хмарного бухгалтерського сервісу без відкриття рахунку в ПриватБанку. Зокрема, юридичні особи та підприємці за допомогою сервісу зможуть безпосередньо з 1С реєструвати податкові накладні та надсилати звітність без використання сторонніх програм і сервісів.

«Понад 57 тисяч клієнтів ПриватБанку успішно та безкоштовно надсилають звіти, реєструють податкові накладні та обмінюються первинними документами в сервісах «Приват24 для бізнесу» за допомогою «Модуля обміну Приват24–1С», – зазначив керівник напрямку «Малий і середній бізнес» ПриватБанку Сергій Клюєв. – Лише за останній рік кількість користувачів сервісу зросла вдвічі, а відтепер користуватися новими можливостями сервісу зможуть юр. особи та ФОПи, які не є клієнтами нашого банку».

Зареєструватися в сервісі можна безкоштовно, на допомогу банк розробив плейлист відеоінструкцій. Для відправки електронної звітності компанії та ФОПи можуть отримати безкоштовні ключі АЦСК ПриватБанку або скористатися зареєстрованими в ДФС ключами ЕЦП від інших систем подання електронної звітності. Технічна підтримка роботи сервісу працює цілодобово в чаті на https://1c.pb.ua