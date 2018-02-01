Валютні гойдалки: скільки коштують долар і євро в обмінниках

11:38, 01 лютого 2018
Фінанси
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Вартість долара в обмінниках Києва виросла до 28,05 грн / фото УНІАН

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 27,75 грн/дол., євро - за 34,40 грн/євро.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах у середу, 31 січня, становила 28,00 грн, євро - 34,60 грн.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 10:30 встановився на рівні 27,8765 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 42 угоди на суму 28,48 млн дол.

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