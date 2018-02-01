Валютні гойдалки: скільки коштують долар і євро в обмінниках

Вартість долара в обмінниках Києва зросла до 28,05 грн, євро - до 34,85 грн. Продати долари можна за 27,75 грн/дол., євро - за 34,40 грн/євро.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пункті 1 лютого становила 28,05 грн, євро - 34,85 грн. Читайте такожНацбанк зміцнив офіційну гривню вище 28 за долар Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 27,75 грн/дол., євро - за 34,40 грн/євро. Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах у середу, 31 січня, становила 28,00 грн, євро - 34,60 грн. За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 10:30 встановився на рівні 27,8765 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 42 угоди на суму 28,48 млн дол.

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