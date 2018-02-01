Ринкові ціни на газ: у МВФ нагадали умови для отримання Україною наступного траншу

Представник Фонду заявив, що Україні для отримання наступного траншу МВФ необхідно прийняти закон про Антикорупційний суд і зробити ціни на газ ринковими.

Україні для отримання наступного траншу за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом необхідно прийняти закон про Антикорупційний суд і зробити ціни на газ ринковими.

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Про це під час прес-конференції повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

«Наступний крок у програмі України та МВФ - четвертий перегляд програми. Є домовленості, які стосуються Антикорупційного суду, це також стосується цін на газ, щоб вони відповідали ринковим», - сказав він.

Представник МВФ зазначив, що приведення цін на газ до ринкових необхідне, щоб уникнути сегментації газового ринку й покращити бізнес-середовище.

«Сподіваємося, що це буде зроблено дуже скоро, й ми зможемо завершити перегляд, забезпечити транш і збільшити резерви», - сказав він.

За словами Люнгмана, Україні для того, щоб безболісно пережити зовнішні потрясіння, необхідно наростити резерв до 30 млрд дол.

Раніше президнт України Петро Порошенко заявив, що уряд України готовий врегулювати ціни на газ відповідно до вимог Міжнародного валютного фонду, які передбачають встановлення ціни "блакитного палива" на рівні собівартості та витрат на транспортування.

Також Порошенко заявив про виконання країною 80% вимог Міжнародного валютного фонду й підкреслив, що очікує на отримання п'ятого кредитного траншу в квітні.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня Порошенко і директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард за результатами зустрічі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) заявили про узгодження заходів щодо завершення четвертого перегляду програми співпраці і виділення країні п'ятого траншу.

Національний банк погіршив прогноз отримання коштів МВФ в 2018 році до 2 млрд дол. з 3,5 млрд дол.

Довідка УНІАН. МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 млрд дол.