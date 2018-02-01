"ПриватБанк" отримав рефінансування НБУ на 2,3 мільярда

Кошти видані під заставу державних облігацій.

Національний банк України в січні видав рефінансування націоналізованому "ПриватБанку" на 2,3 мільярда гривень. Як повідомляється на сайті НБУ, кредит виданий 10 січня під заставу державних облігацій України.

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Раніше Національний банк повідомляв про видачу рефінансування в таких обсягах одному банку на тендері за підтримки ліквідності за ставкою 16,5% річних, не розголошуючи найменування фінустанови.

Довідка УНІАН. "ПриватБанк" (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. 18 грудня 2016 року Кабінет міністрів прийняв рішення націоналізувати банк, керуючись підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони україни за пропозицією Національного банку України.