У Нацбанку потішили: гривня повністю відіграла втрачені з початку року позиції

НБУ зазначив, що зберігав свою присутність на валютному ринку і за підсумками місяця продав на 89,8 млн дол. більше, ніж купив.

Девальваційний тиск на гривню на валютному ринку в другій половині січня послабшав, і станом на кінець місяця обмінний курс гривні до долара в повній мірі відіграв втрачені з початку року позиції.

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Про це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді Національного банку України за січень, опублікованому на сайті регулятора.

За оцінками НБУ, девальваційний тиск у першій половині січня було зумовлено значною бюджетною експансією наприкінці 2017 року, низькою пропозицією валюти в зв'язку з сезонним зниженням ділової активності та сезонним погіршенням курсових очікувань населення.

Нацбанк зазначив, що зберігав свою присутність на валютному ринку, згладжуючи надмірні коливання курсу, і наприкінці місяця відновив купівлю валюти для поповнення резервів, однак загалом за підсумками місяця станом на 30 січня продав на 89,8 млн дол. більше, ніж купив.

Довідка УНІАН. Українська гривня з 18 грудня минулого року практично щодня оновлювала мінімальну річну позначку, наближаючись до історичного мінімуму в 30 грн/дол., який був зафіксований у лютому 2015 року.

За 2017 рік девальвація гривні до долара становила 88 копійок, або 3,2%.