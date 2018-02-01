МВФ про доходи українців: у влади велика спокуса дуже швидко збільшити зарплату, але це буде погано

Фонд виступає за збільшення зарплат українців відповідно до зростання продуктивності.

Міжнародний валютний фонд виступає за збільшення зарплат українців лише відповідно до зростання продуктивності праці, оскільки більш високі темпи позначаться негативно на зростанні економіки.

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Про це в ході прес-конференції повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Люнгман зазначив, що уряду необхідно справлятися з фіскальними викликами для збереження зростання економіки.

«Ми за те, щоб українцям збільшували зарплати, але це повинно супроводжуватись збільшенням продуктивності праці», - сказав він.

Люнгман зазначив, що влада повинна тримати під контролем збільшення зарплат.

«Є спокуса дуже швидко збільшити зарплату, але це погано відбиватиметься на зростанні економіки», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, згідно із законом про державний бюджет на 2018 рік, Кабінет міністрів України за підсумками першого кварталу 2018 року розгляне можливість підвищення мінімальної зарплати в країні до 4200 грн із 3723 грн.