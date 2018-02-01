Фонд гарантування продовжив ліквідацію трьох банків

В управлінні Фонду гарантування вкладів фізосіб перебувають активи понад 90 банків на 450 мільярдів гривень за балансовою вартістю.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив терміни ліквідації банків "Авант", "Меліор" та "Імексбанк".

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Як повідомляється на сайті фонду, ліквідація банків "Меліор" та "Авант" продовжується на 1 рік - до 10 лютого і до 25 лютого 2019 року, відповідно.

Ліквідація "Імексбанку" подовжується на 2 роки - до 26 травня 2020 року включно.

Довідка УНІАН. В управлінні Фонду гарантування вкладів фізосіб перебувають активи понад 90 банків на 450 мільярдів гривень за балансовою вартістю, однак їх оціночна вартість становить всього 100 мільярдів гривень з причини низької якості активів, представлених переважно з проблемними кредитами.