Фонд гарантування продовжив ліквідацію трьох банків
14:39, 01 лютого 2018Фінанси
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В управлінні Фонду гарантування вкладів фізосіб перебувають активи понад 90 банків на 450 мільярдів гривень за балансовою вартістю.
Фонд гарантування продовжив ліквідацію трьох банків / фото: gde.ck.ua
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив терміни ліквідації банків "Авант", "Меліор" та "Імексбанк".
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Як повідомляється на сайті фонду, ліквідація банків "Меліор" та "Авант" продовжується на 1 рік - до 10 лютого і до 25 лютого 2019 року, відповідно.
Ліквідація "Імексбанку" подовжується на 2 роки - до 26 травня 2020 року включно.
Довідка УНІАН. В управлінні Фонду гарантування вкладів фізосіб перебувають активи понад 90 банків на 450 мільярдів гривень за балансовою вартістю, однак їх оціночна вартість становить всього 100 мільярдів гривень з причини низької якості активів, представлених переважно з проблемними кредитами.
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