Як шахраї дурять українців: нові способи махінацій з банківськими картками (відео)

У Нацбанку підрахували, що з кожного мільйона віртуальних гривень 77 йдуть в руки шахраїв.

Збитки від махінацій з банківськими картками минулого року досягли майже 164 мільйонів гривень.

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У Нацбанку підрахували, що з кожного мільйона віртуальних гривень 77 йдуть в руки шахраїв. У 2016 році це було 110 гривень.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У відомстві зазначають, що кількість шахрайських операцій поступово знижується. Але з'являються нові способи обдурити власників карт. Журналісти дослідили і розповіли, як шахраї дурять українців.