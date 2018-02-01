Як шахраї дурять українців: нові способи махінацій з банківськими картками (відео)
15:51, 01 лютого 2018Фінанси
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У Нацбанку підрахували, що з кожного мільйона віртуальних гривень 77 йдуть в руки шахраїв.
Шахраї вигадують нові способи махінацій з банківськими картками / фото УНІАН
Збитки від махінацій з банківськими картками минулого року досягли майже 164 мільйонів гривень.
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У Нацбанку підрахували, що з кожного мільйона віртуальних гривень 77 йдуть в руки шахраїв. У 2016 році це було 110 гривень.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
У відомстві зазначають, що кількість шахрайських операцій поступово знижується. Але з'являються нові способи обдурити власників карт. Журналісти дослідили і розповіли, як шахраї дурять українців.
Шахраї вигадують нові способи махінацій з банківськими картками
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