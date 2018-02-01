Як шахраї дурять українців: нові способи махінацій з банківськими картками (відео)

15:51, 01 лютого 2018
Фінанси
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Мирося, для ьебя видосик тсн, глянь, раптом є що цікаве - Шахраї вигадують нові способи махінацій з банківськими картками / фото УНІАН

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У Нацбанку підрахували, що з кожного мільйона віртуальних гривень 77 йдуть в руки шахраїв. У 2016 році це було 110 гривень.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У відомстві зазначають, що кількість шахрайських операцій поступово знижується. Але з'являються нові способи обдурити власників карт. Журналісти дослідили і розповіли, як шахраї дурять українців.

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Теги: #шахраї#махінації з банківськими картками