Держбюджет України перевиконаний за доходами на 1,5 мільярда

Порівняно з січнем 2017 року, доходи держбюджету в січні 2018 року скоротилися на 7,4%.

Державний бюджет України в січні 2018 року отримав 55,057 мільярда гривень доходів, що на 2,8% вище планового показника на цей період на рівні 53,557 мільярда гривень.

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Про це свідчать показники виконання держбюджету на 1 лютого, опубліковані на сайті Державної казначейської служби України.

Згідно з наведеними даними, порівняно з січнем 2017 року доходи держбюджету в січні 2018 року скоротилися на 7,4%.

Також повідомляється, що місцеві бюджети у січні отримали 15,7 мільярда гривень доходів, що на 6,8% менше плану і на 24,3% більше показника за січень 2017 року.

Довідка УНІАН. Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 мільярда гривень, витрати - на рівні 991,7 мільярда гривень.