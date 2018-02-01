У МВФ ще не вирішили, коли місія Фонду приїде до України

Терміни візиту місії МВФ в Україну для перегляду програми співпраці та подальшого виділення траншу ще не визначено.

Терміни візиту місії Міжнародного валютного фонду до України для перегляду програми співпраці і подальшого виділення кредитного траншу ще не визначено.

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Про це заявив заступник голови департаменту комунікацій МВФ Вільям Мюррей на брифінгу у Вашингтоні, відповідаючи на питання про заяви президента Петра Порошенка та голови Ради Національного банку України Богдана Данилишина про можливий візит місії Фонду в квітні та лютому відповідно.

"У мене немає деталей про місії щодо перегляду програми (співпраці з Україною - УНІАН). Час візиту місії ще не було визначено", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко раніше заявив про виконання країною 80% вимог Міжнародного валютного фонду і повідомив про можливе отримання кредитного траншу в квітні.

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин повідомив, що місія МВФ може відвідати Україну в лютому.

Раніше в МВФ зазначали, що для завершення четвертого перегляду програми співпраці і отримання п'ятого траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілей співробітництва, включаючи довгострокову фінансову стійкість Пенсійного фонду, а також прийняти закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність з імпортним паритетом, а також створити антикорупційний суду і прийняти бюджет на 2018 рік з дефіцитом не більше 2,5% ВВП.