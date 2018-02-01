МВФ спростував інформацію про пом'якшення своєї позиції щодо Антикорупційного суду в Україні

МВФ очікує на спільну роботу з владою України для усунення невідповідності законопроекту про антикорупційне суді рекомендаціям Венеціанської комісії.

Міжнародний валютний фонд назвав неправдивою поширену в українських ЗМІ і блогах інформацію про пом'якшення позиції Фонду по створенню антикорупційного суду, а також про звільнення своїх представників в Україні. Про це заявив заступник глави департаменту комунікацій МВФ Вільям Мюррей на брифінгу у Вашингтоні.

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"По-перше, немає правди в твердженнях про "пом'якшення позиції" МВФ (за антикорупційним суду - УНІАН) і чутках про відставки (представників МВФ і Світового банку в Україні - УНІАН). Ці чутки неправдиві. Дозвольте мені винести це на перший план", - сказав Мюррей, відповідаючи на питання УНІАН про появу в українських ЗМІ і блогах відповідної інформації.

За словами Мюррея, створення в Україні антикорупційного суду у відповідності з рекомендаціями Венеціанської комісії є невід'ємною частиною програми співпраці.

"Що стосується антикорупційного суду, ми очікуємо спільної роботи з владою і міжнародними партнерами, щоб усунути занепокоєння щодо законопроекту про антикорупційне суді і привести його у повну відповідність із зобов'язаннями України за програмою з МВФ і рекомендаціями Венеціанської комісії. Як ми зазначали раніше, створення антикорупційного суду згідно з вимогами Венеціанської комісії є невід'ємним компонентом програми МВФ з Україною", - підкреслив Мюррей.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2017 року президент України Петро Порошенко вніс до парламенту проект закону про Вищу антикорупційному суді. Також голова держави зареєстрував у Верховній Раді проект закону про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про Вищу антикорупційному суді". Обидва законопроекти визначені як невідкладні. Громадські організації та міжнародні партнери України, включаючи Міжнародний валютний фонд, розкритикували законопроекти через їх невідповідність рекомендацій Венеціанської комісії, зокрема у питанні забезпечення незалежності відбору суддів.

25 січня Порошенко за результатами зустрічі з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард заявив, що Україна прискорить підготовку президентського законопроекту про створення антикорупційного суду до другого читання у Верховній Раді у відповідності з зобов'язаннями перед Міжнародним валютним фондом, передбачають врахування рекомендацій Венеціанської комісії.

Згідно з дослідженням, більше 90% опитаних Американською торговою палатою представників бізнесу зіткнулися з корупцією в Україні у 2017 році, що відповідає показнику 2014 року.