Кабмін хоче взяти в Китаю $7 мільярдів кредиту на мости та дороги

Вже підписані контракти з китайськими компаніями на 200 мільйонів євро з будівництва доріг в Україні, а також очікується підписання контракту щодо будівництва мосту біля Кременчука.

Кабінет міністрів України має намір укласти з Китаєм рамкову кредитну угоду з ряду інфраструктурних проектів загальною вартістю 7 мільярдів доларів, повідомив заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань в ході презентації виставкового проекту China international Import Expo.

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"Уряд ставить за мету вийти з офіційною пропозицією до міністерства економіки Китаю щодо укладення рамкової кредитної угоди по ряду проектів приблизно на 7 мільярдів доларів між Китаєм та Україною", - сказав Довгань.

Він також зазначив, що вже підписано контракти на 200 мільйонів євро з двома китайськими компаніями по будівництву доріг в Україні в 2018 році, а також очікується підписання контракту щодо будівництва мосту біля Кременчука.

Як повідомляв УНІАН, Китай входить у десятку країн - найбільших торговельних партнерів України. Найбільшою статтею українського експорту в Китай є продовольство. Наприкінці 2016 року Україна і Китай вели попередні консультації про можливості формування зони вільної торгівлі між двома країнами.

На початку грудня 2017 року Україна і Китай підписали дорожню карту щодо реалізації ініціатив "Економічний пояс Великого шовкового шляху" і "Морський шовковий шлях", покликаних посилити економічне співробітництво між Європою і Азією.

Ініціатива Китаю "Один пояс - один шлях" передбачає розвиток торговельних відносин між Китаєм і Європою. Посол КНР в Україні Вей Ду зазначав, що цей проект є немислимим без України.

Проекти в рамках "Шовкового шляху" в перспективі можуть дозволити Україні обійти транзитні обмеження Росії в країни Середньої Азії.