Виплати за держборгом обійдуться бюджету майже у 306 мільярдів - Мінфін

Витрати на обслуговування держборгу становлять 14,3% витрат загального фонду держбюджету.

Міністерство фінансів України оцінює загальні виплати за державним боргом в 2018 році за рахунок коштів державного бюджету в 305,926 мільярда гривень.

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Як йдеться в Програмі управління державним боргом на 2018 рік, опублікованій на сайті Мінфіну, 63,2% з цієї суми становлять виплати за внутрішнім боргом, 36,8% - на зовнішньому.

Згідно з документом, в поточному році платежі з погашення держборгу заплановані в обсязі 175,726 мільярда гривень, з обслуговування держборгу - у сумі 130,2 мільярда гривень, при цьому витрати на обслуговування держборгу становлять 14,3% витрат загального фонду держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України за 2017 рік зріс на 7,5% - до 76,31 мільярда у доларовому еквіваленті, що на 11% до 2,142 трильйона - в гривневому еквіваленті.

З урахуванням оцінок номінального ВВП України за 2017 рік, оприлюднених Національним банком України, на рівні 2,930 трильйона гривень, показник держборгу на кінець 2017 року становив 73,1% ВВП.

Підсумковий показник державного і гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті відповідає встановленим межам держбюджету України на 2017 рік у розмірі 2,296 трильйона гривень.