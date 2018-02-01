Скільки коштує валюта в Україні: офіційний курс гривні від Нацбанку

Офіційний курс НБУ на 2 лютого: 100 USD – 2786,9462 гривні; 100 EUR – 3472,2563 гривні; 10 RUR – 4,9536 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 2 лютого Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2786,9462 (1 лютого – 2784,3493)

100 EUR – 3472,2563 (1 лютого – 3468,4639)

10 RUR – 4,9536 (1 лютого – 4,9558)

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Як повідомляв УНІАН, 1 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,84/27,87 гривні/долар.

Гривня зміцнилася відносно долара на 4 копійки з відкриття торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 34,64/34,67 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4947/0,4956 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 28,8695 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 544 угоди на суму 266,54 мільйона доларів.